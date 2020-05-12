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محمود مسلم

عاجل.. استدعاء "عجينة" للتحقيق معه أمام هيئة مكتب البرلمان

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ولاء نعمه الله
06:29 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
علي عبد العال

علي عبد العال

 قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استدعاء النائب الهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع اقواله في الشكوى المقدمة من نقابة الأطباء بالدقهليه حول تعمده إهانة الطاقم الطبى بمستشفى شربين العام خلال جولة تفقدية قام بها خلال الأيام الماضية .

 

ومن المقرر أن يحضر "عجينة "خلال الساعات القادمة أمام هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه . ويشار إلى أن النائب إلهامى عجينة كان قد تم إحالته ٣ مرات من قبل للجنة القيم للتحقيق معه فى عدد من الوقائع ،وكان اخرها فى فبراير الماضى