عاجل.. استدعاء "عجينة" للتحقيق معه أمام هيئة مكتب البرلمان

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استدعاء النائب الهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع اقواله في الشكوى المقدمة من نقابة الأطباء بالدقهليه حول تعمده إهانة الطاقم الطبى بمستشفى شربين العام خلال جولة تفقدية قام بها خلال الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يحضر "عجينة "خلال الساعات القادمة أمام هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه . ويشار إلى أن النائب إلهامى عجينة كان قد تم إحالته ٣ مرات من قبل للجنة القيم للتحقيق معه فى عدد من الوقائع ،وكان اخرها فى فبراير الماضى