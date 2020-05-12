خليك في البيت.. تسديد فاتورة الكهرباء وتسجيل العداد إلكترونيا

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق سداد وتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا، للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل منتظم من خلال المنافذ الإلكترونية لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طرق سداد الفواتير وتسجيل قراءة عداد الكهرباء، وفقا لما أعلنه الجهاز استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا

ـ الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

ـ التسديد من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد، مصارى، Bee، أمان، وقتى، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي).

ـ التسديد من خلال 120 ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد من خلال بنوك (الأهلى، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك CIB، بنكBlom، بنك Credit Agricol، بنك أبو ظبى الإمارتى، بنك عودة، بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد عبر شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store)

ـ يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (إبلاغ القراءة، استعلام فاتورة، سداد فاتورة).

ـ كما يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

ـ تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

ـ تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

ـ الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.