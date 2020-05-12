سارة عادل لـ"الوطن": النهاية والاختيار مختلفان تماما.. وحققت معادلة صعبة

استطاعت الفنانة الشابة سارة عادل، تحقيق المعادلة الصعبة والمشاركة في السباق الرمضاني الجاري، في مسلسلين مختلفين تماما من حيث الشخصية، الأول "منار" والتي تلعب فيه دور زوجة الشهيد أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" والثاني "سليمة"، في مسلسل "النهاية" والذى تدور أحداثه في المستقبل، بعد 100 عام.

تحدثت الفنانة سارة عادل في حوار لـ "الوطن" عن كواليس مشاركتها في المسلسلين وأكثر الصعوبات التي واجهتها في تجسيد دورين مختلفين في "الاختيار"، و"النهاية".

كيف تمكنتِ من تجسيد دورين مختلفين في "الاختيار" و"النهاية"؟

كل دور كان محتاج مذاكرة لوحده، فالاختلاف بين الشخصيتين ضاعف المجهود ومسؤولية كبيرة علشان أقدر أقنع الجمهور بالاختلاف التام بين الشخصيتين، وساعدني في ده أن طبيعة الأحداث مختلفة في الدورين.

كيف استعددتِ لشخصية "منار " زوجة الشهيد المنسي في مسلسل الاختيار؟

عن طريق مشاهدة العديد من الفيديوهات لزوجة الشهيد أحمد منسي، أثناء حديثها عن حياتها، وتحدثت معها، وقدمت الكثير من النصائح التي ساعدتنى على تجسيد الشخصية.

هل شعرت بالخوف من تجسيد دور زوجة الشهيد المنسي؟

لم أشعر بالخوف، لتوفر كل العناصر الجيدة للقصة من إخراج وقصة وتمثيل، وكنت سعيدة أنني جزء من العمل.

ما رأيك في ردود أفعال الجمهور مع دورك في الاختيار والنهاية؟

سعيدة بردود أفعال الجمهور على دورى كلها ايجابية وبتسعدنى جدا لدرجة أن في ناس مش عارفين أن "سليمة" في مسلسل النهاية هى "منار" زوجة المنسي في الاختيار، والاختلاف ده كان مفرحني جدا.

ما هى الشخصية الأصعب سليمة أم منار؟

الاتنين أصعب من بعض، "الاختيار" لأنه بيخص شخصية مهمة، و"النهاية" لأنه بيتكلم عن المستقبل، وكانت الشخصية مركبة جدا.

حدثينا عن طبيعة دورك في مسلسل النهاية؟

أجسد دور "سليمة" في مسلسل "النهاية"، وهي شخصية قوية شاركت في الحرب ومرت بظروف صعبة بعد وفاة والدها ووالدتها في الحرب.

كيف كان استعدادك للدور في النهاية؟

استعدادى كان من خلال لقائى بالمخرج، ومعرفة متطلبات الدور، إضافة إلى أن سيناريو العمل كان جيدا مما ساعد فى دخولى سريعا لهذا العالم، والمخرج له فضل فى تأدية الدور بشكل جيد.

كيف كانت تعاملات الفنانان أمير كرارة ويوسف الشريف في الكواليس؟

دائما كانوا بيوجهوا ليا النصيحة والتشجيع المستمر.

ما هو الدور الأقرب إلى قلبك، في "الاختيار" أم "النهاية"؟

الاتنين قريبين من قلبي جدا.

ما هي أكثر المواقف الصعبة التي تعرضتِ لها أثناء التصوير؟

في مسلسل النهاية كنت بكون تعبانة جدا من المكياج الزائد لمدة ساعات طويلة، كانت عنيا بتورم من المكياج لساعات طويلة بتوصل لـ 10 ساعات، وبروكة الشعر، والتحدث بطريقة مختلفة، وأخذت منى وقت علشان أتعود عليها.

ما الإجراءات المتبعة أثناء التصوير في ظل كورونا؟

التواجد الدائم للأطباء وقياس درجة الحرارة باستمرار والتعقيم الدائم للمكان وقلة عدد الأشخاص أثناء التصوير والالتزام بالمسافة الآمنة بين الأشخاص.