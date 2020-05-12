بعد 27 شهرا.. قاتل سائق سيارة الأنابيب في كفر البطيخ مازال مجهولا

بعد مرور 27 شهرا على واقعة العثور على سائق سيارة توزيع أنابيب مقتولا داخل سيارته، مازالت القضية حبيسة الإدراج وممهورة بخاتم "ضد مجهول".

تعود تفاصيل الواقعة إلى 14 مارس 2018، حين عثر على جثة لشخص مذبوحا داخل سيارة لنقل الغاز تتبع مؤسسة "آل رخا"، وتحمل رقم "ط د ي 4163"، حيث تبين أن المجني عليه يدعى ماهر عبد الله سعيد، وشهرته "محسن"، 68 عاما، مقيم بقريه السوالم بكفر سعد، غارقا في دمائه، وبه آثار لطعنات بالرقبة ومغطى ببطانية داخل السيارة قيادته، والتى عثر بها على مبلغ مالي عهدة السائق وهاتفه المحمول، والسيارة كانت متوقفه بمنطقة الكوبري الدولي بمحيط قريه التوفيقية، عقب ذلك تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزي.

تم تشكيل فريق أمني، وتوصلت تحرياتهم إلى أن مرتكبي الواقعة المدعو "عبده أبو جبل" 33 سنة، مقيم بقرية السوالم التابع لمركز كفر سعد، والمدعو الحسيني رضا سعدة، 27 سنة، مقيم بذات الناحية، عقب ذلك تمكن فريق البحث من إلقاء القبض عليه، حيث أمر مدير نيابة كفر البطيخ بحبس المتهمين على ذمة التحقيق المدد القانونية حتى أحيلت القضية لمحكمة جنايات دمياط.

وتمكن المحامون من إثبات تواجد أحد المتهمين بمحكمة إحدى المحافظات الأخرى يوم ارتكاب الواقعة، فيما تم إثبات تواجد المتهم الثاني بمسكنة وقت ارتكاب الواقعة، وبشهادة الشهود، عقب ذلك أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالبراءة.

لتعود القضية مرة أخرى إلى نقطة الصفر. ليصبح القاتل مجهولا والقضية حبيسة الإدراج وممهورة بخاتم ضد مجهول.