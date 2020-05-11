أنا اللي قتلت الحج أحمد يا منطقة.. تفاصيل مقتل موظف على يد مسجل خطر

"أنا قتلت الحج أحمد حسن علشان كل واحد يبلغ عني الحكومة تاني يا منطقة.. وهتاجر فى المخدرات".. بهذه الكلمات تفاخر صبي بقتل جاره أمام المارة، وشرع فى قتل والد المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى قضية تعاطي مخدرات وشروع فى قتل، وأن الضحية عنف المتهم من قبل بسبب وقوفه أمام منزل والده وبيع المواد المخدرة فى منطقة السلام بمساكن الجمهورية.

وأشارت التحريات إلى أن ضباط المباحث رصدوا واقعة بيع المخدرات قبل أسبوع، وألقوا القبض على اثنين من أصدقاء المتهم الرئيسي، وأن المتهم شك فى المجني عليه أنه من أبلغ رجال الشرطة، فتوجه إلى منزله وتشاجر معه، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة، والتي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رواد الفيس بوك قد تداولوا صور المجني عليه والمتهم، وطالبوا بالقصاص العادل من الجاني، وقال مصدر أمني، إن غرفة المتابعة فحصت المنشور، وتبين أن تلك الواقعة مخطر بها يوم 7 مايو الجاري، و المتهم مضبوط ويدعى محمد الشاذلي عبدالله، وسبق اتهامة فى قضية شروع فى قتل، و بحوزته السكين المستخدم فى الحادث.

وأضاف المصدر أن المتوفي يدعى أحمد حسن أحمد رزق، ووالده مصاب بجرح سطحي بسبب خلافات حول الجيرة.