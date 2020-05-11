رزان مغربي في حوار مع "الوطن": مفاجأة في آخر حلقات "إغلب السقا"

موهبة فريدة متعددة فرضت نفسها على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، تميزت بحضورها وأناقتها أمام الجمهور، فلم تقتصر موهبتها على التمثيل أو الغناء، بل امتدت أيضا لتقديم البرامج، وخاضت أولى برامجها الرمضانية في العام الجاري لتضفي أجواء المرح والبهجة.

وتروي الفنانة اللبنانية رزان مغربي لـ"الوطن"، كواليس تقديم برنامج "أغلب السقا"، الذي يعرض في رمضان الحالي، وهو برنامج مسابقات تدور فكرته حول استضافة نجوم الفن للتنافس مع أحمد السقا، وتذهب الجوائز في النهاية في صورة تبرعات للجمعيات الخيرية، وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدّثينا عن كواليس تقديم برنامج المسابقات "أغلب السقا"؟

كواليس برنامج "أغلب السقا"، كانت ممتعة وصعبة في ذات الوقت، فكنا نعمل خلال انتشار فيروس كورونا، فكنت المرأة الوحيدة في الفندق، وكانت هناك إجراءات وقائية متعددة وإجراء فحوصات وتحاليل أكثر من مرة، وجرى تقليل فريق عمل البرنامج من 350 شخصا إلى 70 فقط، مما زاد من الضغط على فريق العمل بأكمله، ورغم كل ذلك إلا أنه من التجارب الجميلة التي استمتعت بها، وكنا دائمًا نحرص على إخراج الحلقات بالشكل المناسب للجمهور سواء من جرى ورقص وغناء.

ما هي أكثر الحلقات التي استمتعي بتصويرها؟

استمعت بجميع حلقات البرنامج والعمل فيه، فكنت أتعامل مع جميع الضيوف أنهم في منزلي، وجب علي تقديرهم جميعا والعمل على احترمهم وإسعادهم، وكان منهم من كان يتعامل دون تكلف، وآخرون كانوا بحاجة إلى مجهود كبير مني خلال الحلقة.

كان لدينا قائمة ضيوف معظمها من المصريين، لكن عندما أغلق المطار لظروف فيروس كورونا استعنا بضيوف من لبنان وسوريا، الضيف كانت روحه تساعد في البرنامج الشخص الذي جاء لهدف المرح واللعب والكوميديا، كانت حلقته لطيفة وتمر سريعا، كل ضيف حسب شخصيته.

صفي لنا كواليس العمل بينك وبين الفنان أحمد السقا؟

"السقا" من الشخصيات الجميلة والمحترمة كما أنه يتميز بخفة الدم، فهو صديق وعشرة عمر، وطوال الوقت يطمنى فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بانتشار فيروس كورونا، وكان هناك الكثير من المرح والغناء والرقص خلال تصوير حلقات البرنامج.

ما هي أكثر المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال تصوير البرنامج؟

كانت فيه بعض التصرفات غير المحسوبة من بعض النجوم من ضيوف البرنامج، وكانت في تعليقات غير مناسبة للبرنامج وللمحتوى، ولكنني كنت أتعامل مع هذا الموضوع برحابة صدر وعقل كبير، مهما كان هم ضيوف البرنامج، ويجب أن يخرجوا منه سعداء.

ظهرت بإطلالات مختلفة في البرنامج.. هل كانت من اختيارك؟

اختيار ملابسي كان مع فريق العمل الخاص به، كنا نفكر في كل ضيف وكل إطلالة، هناك إطلالات تغيرت حسب الحلقات، حتى الآن الحلقات التي أصورها في مصر لإعلان الفائز هناك رانيا وأماني وشيكو وكريم يساعدوني، أما الأزياء فاختيارها يشبهني وليليق برمضان وأجواء التصوير، والجمهور يعلق على إطلالاتي بتعليقات لطيفة.

تحدث الفنان سمير صبري في حوار سابق لـ"الوطن" أنه يفضل برنامج أغلب السقا.. ما تعليقك؟

أنا في غاية السعادة أن ينال أحد أعمالي إعجاب الفنان سمير صبري، وأشعر بالفخر تجاه هذا الحديث، فهو تاريخ كبير في الفن وتقديم البرامج، وعملت مع الفنان سمير صبري في مسلسل "عدى النهار"، وجسدت فيه شخصية ابنته، وتعلمت منه الكثير خلال هذه التجربة، واتمنى له مزيدا من الصحة والنجومية.

من هو الضيف الذي كنتي تتمني أن يفوز في المسابقة مع السقا؟

في بداية البرنامج عقدت اجتماعا مع الفنان أحمد السقا، وتحدثنا أننى دائما أكون في صف الضيف، فسيكون من السذاجة تشجيع السقا في البرنامج خلال منافسة الضيف، فاتفقنا منذ البداية أن أي ضيف سيأتي سأكون معه وأريده أن يكسب، والكيميا بيني وبين السقا كانت رائعة وهو ما وضح على الشاشة.

أكثر حلقة كانت متعبة في تصويرها؟

أكتر حلقة كانت متعبة في التصوير آخر حلقة في العرض قبل العيد، وستكون مفاجأة ولن أستطيع قول شيء أكثر من ذلك، كان بها مجهودا أكبر علي، وأتوجه بالشكر لكل طاقم العمل بداية من المخرج باسم خريستو والمنتج صادق الصباح وابنه، وفريق اللبنانيين وفريق المصريين والمنتج المنفذ إيلي رزق، وطاقم العمل الخاص بي مدير أعمالي كريم سعيد، مصمم الأزياء أحمد عبدالله، ستايلست مها الصغير زوجة أحمد السقا، مكياج مي ومصفف شعر جورج مطر، كان لدي فريق كبير، من كان في لبنان كان يذهب إلى بيته والمصريون وأنا كنا نظل سويا في الفندق وأمضينا وقتا ممتعا سويا وكنا نساند بعضنا البعض.

هل حدث أي موقف صعب خلال التصوير؟

كان هناك عدد من المواقف الصعبة من بينها سقوط "السقا"، من "المرجيحة"، كما كسرت يد مدير الأستديو، "السقا" أيضا في أوقات كثيرة كانت يده تجرح من كثرة اللعب، لكنه متعاون ويكمل الحقلة ويتمكن من الفوز في النهاية، أحيانا كنا نشعر بالتعب وكان معنا فريق طبي للاهتمام بنا، كنا دائما نعقم المكان ونضع الكمامة ولا نقترب من بعض وعندما ألغينا وجود الجمهور أصبح الوضع أفضل، كذلك أجرينا فحص الكورونا 3 مرات، كنت أشعر أن هناك برنامجا داخل البرنامج.

قدّمتِ العديد من البرامج الناجحة أي منهم الأقرب إلى قلبك؟

اجتهد في كل أعمالي، وهناك عدة برامج ساهمت في نجاحي ومعرفة الجمهور بـ "رزان"، وأقرب البرامج لي خلال مسيرتي "لعبة الحياة" وبرنامج "Deal Or No Deal "، وقد لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور وفخورة بهم وكل برنامج مختلف عن الآخر.

ما هي الأعمال القادمة التي تعملين عليها؟

أنا أعمل على أغنية ستعرض خلال الفترة القادمة، لكنني في عمل متواصل منذ يناير الماضي، كذلك تنفيذ البرنامج احتاج وقتا ومجهودا كبيرا، فلم استطع الاحتفال مع أبنائي بعيد الأم، والاحتفال بعيد ميلاد ابني، كما أن تصويره كان كل يوم في رمضان، وأتوجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لسحب اسم الفائز ليكسب 100 ألف جنيه، هذا يسعد الجمهور ويسعدني أن أسمع فرحتهم، لذا سأحتاج إلى إجازة خلال فترة العيد.