معرض ملابس مجاني للأطفال الأيتام في البحيرة.. العيد فرحة

أيام قليلة ويهل عيد الفطر المبارك، وأسر عديدة بلا عائل يصعب عليها توفير ثمن ملابس جديدة لإسعاد أطفالها، المعاناة التى استشعرها أهالى محافظة البحيرة، وتبرعوا لتوفير معرض ملابس للأيتام مجاناً. يحكى الحاج محمد عطيان عن الفكرة التى نفّذتها الجمعية الشرعية بمنطقة الدلنجات: «قررنا تخصيص جزء من التبرعات لصالح شراء الملابس الجديدة للأيتام، توجّهنا إلى محلات الجملة وقمنا بالشراء منها، وبدأنا استقبال الأرامل قبل منتصف شهر رمضان».

ملابس مستعملة تستقبلها الجمعية أيضاً من المتبرعين، حسب الحاج «محمد»، وتوجّهها أيضاً لصالح الأيتام فى مقر آخر للجمعية، حتى يستفيد عدد أكبر منهم خلال الفترة المقبلة، آملين أن تستمر الفكرة حتى بعد العيد: «التجربة أوحت إلينا بمشروع أكبر، لاحظنا من بين المتردّدين على معرض الملابس مواطنين ميسورى الحال، فقرّرنا البيع لهم بهامش ربح بسيط، على أن يخصّص العائد لعمل مشروع لخدمة الأيتام على مدار العام، وليس فى المواسم والأعياد فقط».

ومنذ بدء شهر رمضان تسعى الجمعية الشرعية لمساعدة الأيتام والفقراء بشكل عام بطرق مختلفة، منها توفير علاج للمرضى والتبرّع بالدم وتجهيز عرائس، حسب «محمد»: «المتبرعون يثقون فى الجمعية التى تضم صاحب معرض للموبيليا وأطباء ومدير مدرسة وأنا على المعاش، وهناك آخرون نحسبهم على خير».

وناشد الحاج محمد، أصحاب محلات الملابس والأحذية، التبرع ببضاعتهم لإسعاد الأيتام والفقراء، خاصة أن أزمة انتشار فيروس كورونا، والتزام التجار بدفع إيجارات للمحلات بمبالغ مرتفعة، دفعهم لرفع أسعار الملابس وهامش الربح لتعويض خسائرهم، مما خلق أزمة للمواطنين الراغبين فى شراء ملابس العيد، فما بالك بالبسطاء والأيتام.

تكفل الجمعية أكثر من ٥٠٠ يتيم، وفقاً للحاج محمد، بكافة سبل المعيشة، بما فى ذلك المصروفات المدرسية إلى ما بعد المرحلة الجامعية، إلى جانب كفالة الطفل المعاق، كما تحاول الجمعية الترويح عنهم وأسرهم بين الحين والآخر، بتنظيم رحلات ومصايف فى الإجازة وأوقات العطلات الرسمية: «زرنا من قبل حديقة الحيوان، واصطحبنا أكثر من ٦٥ طفلاً إلى مدينة الإسكندرية العام الماضى بناءً على رغبتهم».