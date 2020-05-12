عايدة رياض: لم أقدم أي أدوار جريئة في أعمالي منذ 15 عاما

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها لم تُقدم أي أدوار جريئة في أعمالها الفنية منذ أكثر من 15 عامًا، موضحة في الوقت ذاته أن دورها في فيلم "ملك وكتابة" كان سيكولوجيا ولم يكن جريئا "المشهد اللي أنا كنت فيه تحت الدش قعدت أصور فيه أسبوع، كل مرة المياه تقطع علينا وإحنا كنا في عز الشتاء".

من ناحية أخرى، أكدت "رياض"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تسخر من مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد أن وصفتهما بأنهما "نساء من متحف الشمع".

وتابعت: "والله العظيم أنا لما قولت كده كنت بهزر، نبيلة عبيد ونادية الجندي أسماء نجوم كبيرة وأنا أول واحدة هتفرج على المسلسل بتاعهم".

وعن أفضل راقصة في تاريخ مصر، أكدت أنها تُحب كلًا من تحية كاريوكا وسامية جمال وسهير رمزي، فالأولى كانت ترقص "بمعلمة"، على حد قولها، والثانية كانت استعراضية من الدرجة الأولى، أما سهير رمزي فكان رقصها شرقي وجميل، وتفضل الثلاثة.