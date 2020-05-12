عايدة رياض توضح سبب دفاعها عن محمد رمضان: "لسه معندهوش تاريخ"

قالت الفنانة عايدة رياض، إن تاريخ الفنان محمد رمضان لا يقارن بتاريخ الفنانتين سعاد حسني وفاتن حمامة: "لسه محمد رمضان معندهوش تاريخ".

وأضافت "رياض"، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنها لن تلجأ قط لمجاملة "رمضان" من أجل توفير فرص عمل لها: "أنا مش محتاجة حد يشغلني، أنا بعمل دور أم، وأنا مش سيندريلا في عز شبابي"، موضحه أنها وفي كل الأعمال التي مثلت فيها تسعى جاهدة للظهور بأفضل شكل لها مع دراسة الدور.

وأكدت أنها وعندما ظهرت مع محمد رمضان في فيلم "الألماني" لم يكن يعرف طريق الشهرة، ولكنه وبعد ذلك الفيلم قام بالظهور في عدد من الأعمال التالية: "الفيلم ده ماخدناش فيه فلوس خالص، وربنا فتحها عليه هو والمطربة بوسي، يمكن هو شيلهالي أننا مخدناش فلوس وعملناه مجاملة للشباب"، مشيرة إلى أن "رمضان" قد هاتفها أثناء عمله في فيلم "قلب الأسد" وطلب منها الظهور معه في الفيلم.

وتابعت: "الظروف ساعدتني من أول يوم في حياتي، حتى الظروف الوحشة ساعدتني أني أطلع وأظهر، والمخرجين استغلوا ظروفي الوحشة، وكنت عايزة أشتغل".