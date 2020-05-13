بالجهود الذاتية: إنارة أعمدة قرية في بنها قبل العيد

ساعات طويلة من العمل قبل وبعد إفطار رمضان لإنارة الشوارع والمناطق الخالية من أعمدة الكهرباء داخل قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أبطالها مجموعة من الشباب أصحاب مبادرة خيرية لخدمة الأهالى انطلقوا قبل أيام فى تركيب لمبات الإنارة بعد تسلم القرية حصتها، ومن ثم الاستعانة بالشباب لتوزيعها فى جميع أنحاء القرية تحت إشراف الوحدة المحلية، بل والتبرع بالخامات التى احتاجوها من أسلاك وغيرها، فضلاً عن التطوع بجهدهم ووقتهم فى سبيل إدخال السرور على أهاليهم.

تم تقسيم القرية لخمسة قطاعات والانتهاء من الأول «المنشية»، فضلاً عن طريق المقابر والمناطق الموجودة على أطراف القرية والشوارع وأمام المساجد، بحسب أمجد عاقول، مدير مبادرة شباب شبلنجة، مؤكداً أن العمل مستمر حتى نهاية رمضان: «بدأنا فى التحرك الفردى على بعض عواميد الإنارة اللى ماقدرناش نوصل لها، بنستقبل شكاوى الأهالى على الصفحة وبننزل لهم».

يشير «أمجد» إلى أنه تم توزيع الشباب على قطاعات القرية لرصد الأماكن التى فى حاجة لإنارة وعمل بحث بها والبدء فى توصيل الكهرباء لها: «اللى شغال على أرض الواقع 10 شباب منهم الكهربائى، وده معتمدين عليه فى أغلب الشغل، والكل متعاون ومتحمس لخدمة البلد»، لافتاً إلى أن البلد كان بها أماكن يصعب السير فيها ليلاً وتفتقد الأمان أصبحت القرية الآن مضيئة يسهل على الجميع التحرك فيها دون خوف.

تبدأ رحلة عملهم اليومية بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ثم يستأنفون عملهم بعد العشاء حتى السحور، للانتهاء من إنارة جميع الأماكن قبل عيد الفطر لجعل المنطقة أكثر بهجة خاصة أمام الأطفال الذين يرغبون فى النزول للشارع للعب أمام منازلهم: «البلد بقى شكلها حلو ولسه مكملين فى تطويرها».