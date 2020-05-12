البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يختار الابتعاد عن ترامب

أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اختار الابتعاد عن الرئيس دونالد ترامب لبضعة أيام، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لنائبه مايك بنس، أظهرت نتائج سلبية.

وأكد ترامب أن بينس أجرى فحصين الأحد والاثنين، وكلاهما أظهرا نتيجة سلبية، مشيرا إلى أن نائبه في حالة جيدة.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، كإجراء وقائي وقف التواصل شخصيا مع بينس، مشيرا إلى أنه لا يعرف عن حالات إصابة أخرى بين موظفي البيت الأبيض.

وأوضح ترامب للصحفيين أنه لا يرتدي كمامة، لأنه لا يقترب من أي شخص، وقال إن الموظفين في إدارته يحافظون على مسافة معينة منه وبين بعضهم البعض.