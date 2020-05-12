عايدة رياض: مثلت أدوار مكنش ينفع أعملها عشان كنت محتاجة فلوس

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها أقدمت على تجسيد أدوار في أعمالها الفنية لم يكن من المفروض القيام بها، ولكن احتياجها للمال كان سببًا في قيامها بتلك الأدوار "أنا عملت أدوار مكنش ينفع أعملها عشان كنت محتاجة فلوس، أنا معنديش مهنة ثانية، وكمان ظروف المرض بتاعي كان يتطلب أموالًا كثيرة".

وأضافت "عايدة"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أنها اُصيبت بالسرطان ولم تُعلن ذلك إلا بعد 5 سنوات من إصابتها بهذا المرض اللعين " كنت مصابة بالسرطان في المثانة، وكنت بأخذ كيماوي وإشعاع وشعري وقع، ومحدش من الوسط الفني سأل عليا".

وأوضحت الفنانة، أن الجيل الخاص بها لم يتقاضى أموالًا كثيرة بالمقارنة بالجيل الحالي "جيلنا مخدش فلوس، إحنا جيلنا عمل شغل وتاريخ بس مخدش فلوس، وأنا الحمد لله لو قعدت في البيت دلوقتي أقدر أعيش وأبقى مستورة وأكل وأشرب وأدفع فاتورة التليفون وأدفع فلوس الشغالة وربنا يسترها معانا".