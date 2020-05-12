أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع ملحوظ لمعدل الإصابات اليومية مقارنة مع أمس الاثنين، وأكدت أن الأرقام ضمن الحدود المتوقعة.

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الإصابات وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 141 ألفا.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية، 53 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3894 حالة.

وأعلن الوزير عن تعافي 3109 مصابين ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس 98 ألفا، مشيرا إلى أن نسبة المتعافين بين المصابين بلغت 70%.

وأكد أن عدد مرضى العناية المركزة في انخفاض مستمر، مضيفا: "كفاحنا ضد الفيروس، يكمن أولا في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلنت تركيا، أمس الاثنين، فرض حظر تجول جديد لمدة 4 أيام بدءا من 16 مايو الجاري، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع رفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات إضافية.