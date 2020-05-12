"خارجية النواب" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة تركيا لانتهاك مياه قبرص

ندد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، ومياهها الإقليمية، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأدان عقيل، في بيان عنه اليوم، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية، في انتهاك صريح للقانون الدولي، مطالبًا تركيا بالاحترام الكامل لسيادة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق المتوسط.

وشدد وكيل خارجية البرلمان، على أنّ مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا، وفايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي، وهي والعدم سواء.

كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته، ومحاسبة تركيا حسابًا عسيرًا بشأن الانتهاكات التي ترتكبها خارج حدودها في حق الدول الأخرى، ورعايتها للإرهاب في سوريا، ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، والتي تدخل في مصاف جرائم في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وإن سقطت من ذاكرة المجتمع الدولي، ستظل خالدة في أذهان الشعوب التي ذاقت مرارة النظام التركي.