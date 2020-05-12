باحث: تركيا تحاول بكل قوتها التدخل والتواجد في ليبيا

قال محمد ربيع الديهي الباحث المتخصص في الشأن التركي، إنّ المجتمع الدولي يعلم مدى خطورة الدور التركي في ليبيا، وهناك تقارير دولية تفضح هذه الممارسات سواء إرسالها مرتزقة إلى ليبيا أو إرسال أسلحة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، بفرض حظر دخول أسلحة لليبيا أو تسليح أي جماعات.

وأضاف "الديهي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ دور تركيا في ليبيا يشكل خطرا حقيقيا لدول الجوار، خاصة أنّ هناك بعض المجموعات المرتزقة في ليبيا يسعون للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وتابع أنّ هناك أنباء عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات التركية لليبيا منذ أسبوع، للوقوف على واقع الأمور هناك، موضحا أنّ الطموح التركي في ليبيا بات أكبر، إذ تسعى بكل قوة للتواجد في ليبيا، مؤكدا أنّ تحول ليبيا لسوريا جديدة هو تهديد مباشر، ليس فقط لأمن الجوار الجغرافي ولكن للأمن الدولي أيضا.

وأشار إلى أنّ الموقف الدولي إزاء الممارسات قد يتأخر في الوقت الحالي، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بفيروس كورونا، موضحا أنّ أردوغان يحاول استغلال الأوضاع لفرض واقع في ليبيا، لكن هذا بات صعبا في ظل وجود الجيش الوطني الليبي الذي يصد الواقع التركي.