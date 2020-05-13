حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من مناطق دمياط

شنت محافظة دمياط، أمس الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد واللواء أحمد كمال مساعد مدير أمن دمياط، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والعقيد ياسر فاروق مدير إدارة المرافق، حملة تم الدفع خلالها بالمعدات اللازمة، استهدفت مناطق ميدان باب الحرس ومحيط مستشفيات الصدر والحميات والأمراض المتوطنة وامتداد شارع مديريتى الزراعة والطب البيطري وشارع مسجد المظلوم، إذ تم رفع كافة الإشغالات والتند والأكشاك المخالفة وكافة صور التعديات على الطريق العام، وكذلك تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة بتلك المناطق.