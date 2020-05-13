غلق وتشميع مقهيين لمخالفة تعليمات الحظر بمناخ بورسعيد

تمكنت الإدارة التنفيذية بحى المناخ في بورسعيد، من إغلاق وتشميع مقهيين خالفا التعليمات ومارسا نشاطهما بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بإلغاء المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قام الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، بحملة أثناء وقت الإفطار لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف الحملات بنطاق الأحياء وضبط المنشآت والمحلات المخالفة للتعليمات.

حيث قامت الحملة بغلق وتشميع عدد 2 مقهى تبين ممارستهما للنشاط بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهما.