بسبب كورونا.. غلق كافيه ومحل "بلاي ستيشن" ومصادرة محتوياتهما بالمنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، مساء أمس، حملة مكبرة، للتأكد من الامتثال لقرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحي، والفريق المعاون من الإشغالات والمتابعة الميدانية والكوارث والأزمات بحي غرب المنصورة .

وأسفرت جهود الحملة عن غلق كافيه بمنطقة المجزر ، وغلق محل "بلاي ستيشن" بمنطقة عزبة الترمس خلف سوق الجملة، ومصادرة محتوياتهما، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت رئاسة الحي، أن حملاتها مستمر لتنفيذ القرار الخاص بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.