9 سنوات على الثورة.. 8 متهمين بحرق المجمع العلمي "قيد المحاكمة"

نحو 9 سنوات مرّت على أحداث ثورة يناير، التي شهدت عددا كبيرا من وقائع الاعتداء على المنشآت الحيوية والحكومية، وأعمال التخريب والحرق والنهب، وبينها أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، ولا يزال من بين المتهمين المحالين للمحاكمة في تلك القضية، 8 متهمين قيد المحاكمة من أصل 269 متهما، صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، وتعاد إجراءات المحاكمة بعد ضبطهم.

وأجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، أمس، إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 8 يونيو المقبل.

وخلال إعادة محاكمة المتهمين، أعلنت النيابة العامة إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ. س"، ليضاف لقائمة المتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.