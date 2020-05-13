الغضبان يتفقد إنشاء مجمع الأسواق الجديد والتشغيل التجريبي في أغسطس

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس، سير العمل بمجمع الأسواق الجديد، والذي يقام على مساحة 24 ألف متر مربع ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى 4 بنوك بالإضافة إلى 8 مطاعم دورين.

حيث استمع المحافظ لشرح عن حجم العمل الذي يتم بالمشروع مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة العاملين.، ومن المقرر التشغيل التجرييبي للمشروع خلال شهر أغسطس.

وأكد "الغضبان" على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مشددا على إقامة المحلات على أعلى مستوى، مضيفا أن السوق سيكون الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك، مشيرا أن تلك المنطقة ستعد مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.