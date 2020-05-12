بورسعيد تجهز نزل الشباب والرياضة لعزل حالات الإصابة البسيطة بكورونا

أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه جاري تنفيذ الاستعدادات النهائية لتجهيز نزل الشباب والرياضة ببورسعيد ليكون مكان عزل لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد .

وقال إن هذا يأتي بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. وتابع أنه تفقد اليوم نزل الشباب برفقة الدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، للوقوف علي التجهيزات النهائية الجارية بالموقع حتي يكون مكانا لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد البسيطة، والتي لا تعاني من أي أعراض.

وقامت مديرية الصحة ببورسعيد بتسلم المكان لوضع الخطة النهائية لتشغيله بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ومديرية التضامن الإجتماعي