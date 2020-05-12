بريطانيا تحذر المواطنين من أي خطط للسفر العام الحالي بسبب كورونا

حذر وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك، مواطني بلاده من أنهم لن يستطيعوا السفر هذا الصيف بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال هانكوك - في تصريحات نشرتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" اليوم الثلاثاء - إن التحذير من السفر "أمر واقع" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح في رده على سؤال حول "إلغاء السفر خلال إجازات الصيف" العام الحالي، أنه "من المتوقع فعلا أن تكون هذه هي الحالة" في إشارة خاصة بالجولات السياحية التي يعمل البريطانيون عليها كل فصل صيف.

وأضاف: "لم نقم بعد بإتخاذ القرار النهائي في هذا الأمر لكنه أمر واضح أننا سنعمل على إعادة فتح المؤسسات السياحية من أول يوليو المقبل وذلك إذا ما نجحنا في خفض أعداد إنتشار هذا الفيروس من الأساس".

ومضى قائلا: "لكن نوع ما من التباعد الاجتماعي سيستمر، خلاصة القوال هي أن الإجازات الكبيرة المسرفة لن تكون سهلة الصيف الحالي".

تأتي تصريحات وزير الصحة البريطاني بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن إرشادات جديدة حول خطط لإنتقال البلاد من الحظر الحالي بعد السعي لإنهاء الإغلاق بشكل جزئي بسبب فيروس كورونا.ولم يتوفر في هذه الخطط أي تعليق من وزارة الخارجية حول نصيحتها الخاصة بتفادي السفر غير الضروري للخارج من الأساس.