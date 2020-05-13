"محتاجين لك يا نبي".. ملحمة دينية يقدمها فنانون عرب على الإنترنت

يخوض مجموعة من فنانى الوطن العربى من 6 دول تجربة جديدة عبر الفضاء الإلكترونى لتقديم ملحمة دينية كبري مصورة بالفيديو عبر مشاركات التطبيقات المختلفة بعنوان "محتاجين لك يا نبى" للاحتفاء بنبينا الكريم في هذا الوقت العصيب الذى تمر به أمتنا، كتبها الراحل عبدالناصر حجازى وأخرجها طارق حسن وهو أكبر عمل فنى وتجمع عربى بشكل تطوعى بين فنانى العالم العربى والتى ستعرض قريبا على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى.

يقول طارق حسن مخرج الملحمة: "لقد جاءتني فكرة تقديم ملحمة محتاجين لك يا نبي بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العالم الآن في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "أحاول استغلال هذا الحبس الإجبارى في تقديم عمل نستصرخ فيه رسولنا الكريم ليشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، ونتذكر معا كيف إننا جميعا في أمس الحاجة الآن إلى العودة إلى الله والتمسك بسنة حبيبنا المصطفى وقيمه التى أورثنا إياها التى تدعو إلى المحبة والسلام وعدم ازدراء الآخر واحترام كافة المعتقدات والتعامل الإنساني والرقي مع الجميع دون تمييز لعرق أو لون أو دين.

ويكمل "شارك معى كثير من مبدعى الوطن العربى منهم من المغرب الفنانون رضوان الإبراهيمى الذى لعب دور المنسق بين الفنانين العرب بامتياز، ومحمد الخطيب الباحث المسرحى، والمنشدة نجاة غريب والممثلة فاطمة حداد والفنان المخرج ديفيد ميلود والمطرب الصابونجي العدنان، وجميعهم من المغرب العربي، وحسين علي هارف المخرج العراقي والفنان الشامل أحمد أبو سلعوم من القدس والفنان التونسى إكرام عزوز، ومن السعودية ياسر عبدالسلام والكويت سعيد محمد سعيد، ومن مصر مشاركة متميزة من الفنان القدير عبدالرحيم حسن ومن القاهرة الفنانين أحمد الشريف ومعتز السويفى وآية سليمان والملحن والمطرب أحمد حجازى، أما من بورسعيد فلها النصيب الأكبر لمشاركة فنانيها صلاح الدمرداش والشاعر الكبير محمد عبدالقادر ومحمد منتصر وشادى حامد والشاعر ثروت بكرى والصغيرة رنيم طارق في الإلقاء، أما الغناء والتلحين يشارك أحمد العجمى ومحمد حافظ ومحمد الزهار ومشاركة متميزة من الإسماعيلية للملحن والمطرب ماهر كمال والممثلة دولت حامد ومن دمياط الفنان نادر مصطفى أما المونتاج لفنان القناة الرابعة محمد القريشى وكل هذه المساهمات تطوعية وبدون أدنى مقابل".

وأوضح حسن قائلا: نواصل الليل بالنهار لتقديم هذه الملحمة في ليلة القدر إن شاء الله كهدية لمسلمى العالم ونتمنى أن يهتم الإعلام المصري بالاحتفاء بأول تجربة فنية عبر الفضاء الإلكترونى لفنانى العرب".

ويحكى الفنان دكتور حسين علي هارف من العراق "أنا سعيد جدا أن أكون جزء من (الملحمة المحمدية)، هذا المشروع الروحاني الصادق والنبيل والذي تجلت فيه أصوات الفنانين بأصدق المشاعر والنبرات والعبرات لتكشف عن عظيم حبها وحاجتها إلى نبي الرحمة قدوتنا الذي علمنا مكارم الأخلاق ورسم لنا طريقًا رحباً ومضاءً للحياة والعيش بكرامة ومحبة، وما أحوجنا إليه وإلى العودة إلى طريقه والسير على خطاه".