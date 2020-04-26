"السقا والجخ والساحر".. أكرم حسني تخصص تقليد فنانين في أعماله

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل رجالة البيت، ختم أكرم حسني الحلقة بطريقة كوميدية، وهو يُقلد الفنان محمود عبدالعزيز، في مشهد من فيلم "الكيف" عندما قال: "بحبك يا ستموني مهما الناس لاموني"، فقال أكرم حسني في المسلسل "بحبك يا تيموني مهما الناس لاموني".

لم تكن هذه أولى المشاهد التي يقلد فيها الفنان أكرم حسني شخصيات آخرى، في مسلسل "ريح المدام"، الذي لعب بطولته مع الفنان أحمد فهمي، وعرض في عام 2018، حيث قلد الفنان أكرم حسني، الشاعر هشام الجخ، في أسلوب إلقائه للشعر، وألقى قصيدة "بطارية الريموت"، وبعد انتشار المقطع رد "الجخ"، على الفيديو، من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الله يسامحك يا أكرم".

كذلك شهد ذات المسلسل، تقليد أكرم حسني مع الفنانة رجاء الجداوي، أحد المشاهد التي قدمها الفنان تامر حسني، مع الفنانة نور، على أغنية "يا نور عيني"، التي كانت خلال فيلم "الواد سيد العاطفي"، الذي قام ببطولته تامر حسني.

وفي برنامج أسعد الله مساءكم، الذي قدم خلاله أكرم حسني شخصية أبو حفيظه، قلد الفنان أحمد السقا خلال فيلم مافيا، الذي جسد خلاله سخصية الجاسوس، ولكن بطريقة كوميدية، حيث طبقها على "بوفيه" الطعام داخل أحد الأفراح، وحول أغنية الفنان مدحت صالح التب تقول "لاهناخد إيه ولا كام وليه"، إلى "وهناكل إبه بقا من البوفيه".

كما قدم من قبل في برنامج "أسعد الله مساءكم"، تقليد شخصية منصور المغازي في مسلسل سوق العصر، التي قدمها الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن مع إضافة لمسته الكوميدية.

وفي البرنامج ذاته، قدم شخصية يوسف الضو، في المسلسل الشهير "المال والبنون"، التي قدمها من قبل الفنان أحمد عبدالعزيز، مع إضافة بعض الإفيهات داخل الاسكيتش.

ويعرض مسلسل "رجالة البيت" في رمضان، يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبدالرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف.