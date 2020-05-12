نشأت الديهي: مناظرو فرج فودة بمعرض الكتاب 1992 "تكفيريون"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه قرأ كلمات للراحل المفكر فرج فودة، جعلته لم يستطيع تمالك نفسه من البكاء بسببه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فرج فودة كتب في مقدمة كتابه "نكون أو لا نكون": "إهداء، إلى زملاء ابني الصغير أحمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقاً لأقوال آبائهم عني، إليهم حين يكبرون ويقرأون ويدركون أنني دافعت عنهم وعن مستقبلهم، وأن ما فعلوه كان أقسى عليّ من رصاص جيل آبائهم".

وأشار، الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن أن مناظري فرج فودة في المناظرة التي تسببت في مقتله بمعرض القاهرة للكتاب في 8 يناير 1992، تكفيريون، مشددًا على أن فرج فودة لم يتحدث بحرف واحد يشي بأنه اعتدى على ثابت من أمور الدين، أو أنه يكفر بهذا الدين، ولكن مناظريه لا يعقلون.