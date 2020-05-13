الديهي: الأتراك وصفوا أردوغان بأنه بلا دين ولا يجدون ما يأكلون

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش الآن في مأزق حقيقي وغير مسبوق، وهناك حالة غضب عارمة من قبل المواطنين ضده ونظامه.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية Ten، من خلال إذاعته عدة مقاطع وتصريحات لهجوم عدد من المواطنين على أردوغان، ووصفه بأنه بلا دين وأنهم لا يجدون ما يأكلون في بيوتهم.

وتابع، أن بعض المواطنين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن جنسيتهم، وذلك لأنه يلعب على حبلين الأول هو الدين وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، والثاني الحديث عن الانقلاب عليه، ويشير لحزب الشعب الجمهوري ورغبته في الانقلاب عليه.

كما أذاع الديهي، مقطع فيديو، لزعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال أوغلو، يسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وينصحه بعزل وزير الدفاع منعًا للانقلاب، قائلًا: "من يقوم بالانقلاب؟ يقوم به وزير الدفاع إذا كان هناك انقلاب، فلتحضر وزير دفاع جديدًا غير خلوصي آكار، وتمنع ذلك الانقلاب دعني أقل لك شيئًا، كلما اقترب حزب الشعب الجمهوري من السلطة، تتحدث عن حدوث انقلاب".