"الاختيار" أحيا بطولاتهم.. 6 شهداء قدمتهم القليوبية في حادث الفرافرة

أعاد مسلسل الاختيار في حلقة الليلة إلى الأذهان بطولات شهداء حادث الهجوم الإرهابي على كمين الفرافرة بالوادي الجديد عام 2014، والذي قدمت فيه محافظة القليوبية 6 شهداء دفعة واحدة، ألقت الحلقة الضوء على أبرزهم هو الشهيد الملازم أول محمد إمام مصطفى ابن قرية إسنيت مركز كفرشكر، والذي ظهر في الحلقة في انتظار صديقه ضابط آخر لإنهاء بعض المهام والنزول إجازة ليفاجئهم الإرهابيون بالهجوم وهم صائمون ويستشهد الملازم إمام وكل من كل في الكمين.

شهداء القليوبية في الحادث الإرهابي هم الملازم أول محمد إمام مصطفى محمد، قرية أسنيت كفر شكر، ومساعد أول أشرف كامل هادي، ومقيم مرصفا التابعة ببنها، والمجند مصطفى شوقى فهيم بيومي، ومقيم المنشأة الصغرى بكفر شكر، والمجند محمد مجدى سيد محمد، ومقيم حارة أبو حمدان النور، قسم أول شبرا الخيمة، والمجند محمد مصطفى جودة عفيفي، بقرية ميت كنانة مركز طوخ، والمجند محمود راغب عبد الوهاب، ومقيم بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ.

وأحداث الحلقة لم تغفل جنازات الشهداء والتي تحولت على أرض الواقع والدراما إلى تظاهرة ضد جماعة الإخوان المحظورة حيث ظل الأهالي يرددون هتاف "الشعب يريد إعدام الإخوان" حتى تم دفن جثامين الشهداء بمثواهم الأخير، مطالبين بالقصاص العادل والناجز من الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة.

الشهيد امام ابن أسنيت ترك طفله "سيف" رضيعا وكان عنده إحساس باقتراب الشهادة

يعد أبرز شهداء القليوبية في الفرافرة الشهيد محمد إمام مصطفى إبن قرية أسنيت مركز كفرشكر، والذي ظهرت بطولته في حلقة الليلة من المسلسل، حيث أكد أقاربه وأسرته أن إجازته تأخرت أسبوعين بسبب تعرض الكمين لهجوم سابق للهجوم الذي استشهد فيه الملازم إمام وعندما نزل الشهيد كان يظهر عليه التأثر الشديد من هذا الحادث، وكان عنده إحساس أنه سيموت، مشيرين إلى أن إجازته كانت قبل الحادث بيوم، والبديل الخاص به تأخر عليه حتى استشهد الاثنان كما جاء في المسلسل.

الشهيد إمام كان يتمتع بخلق رفيع ومن محبوبي أبناء القرية وكان مشهودا له بفائق الأخلاق والاحترام، وحسب روايات الأهالي أن الشهيد عندما كان يسأل عن إجازته كان يرد "انتو مستعجلين على موتي ليه ويمكن متشوفنيش تاني"، وكان الشهيد متزوجا قبل الحادث بـ3 سنوات ورزق بطفل كان رضيعا وقت الحادث اسمه "سيف"

الشهيد مصطفى شوقي اتصل بأسرته أثناء الهجوم وردد الشهادتين

وروت أسرة الشهيد مصطفى شوقي، ابن قرية المنشاة الكبرى مركز كفرشكر، إن آخر مكالمة تليفونية من الشهيد لأسرته كانت أثناء وقوع الحادث، وإنهم سمعوا أصوات الانفجارات والرصاص، حيث ردد خلال المكالمة بترديد الشهادتين "أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وانقطع بعدها الاتصال"، ليصلهم خبره استشهاده.

المساعد أشرف اتصال بنجله قبل الحادث وقال له الوصية الأخيرة

وفي قرية مرصفا مركز بنها لا يزال يتذكر الجميع الشهيد أشرف كامل الهادى حسين عجاج 41 عاما، مساعد أول بالقوات المسلحة، شهيد الفرافرة الذي كان يعمل منذ أكثر من 20 عاما في الجيش وله وكان متزوجا ولديه 3 أطفال فى عمر الزهور وهم محمد بالشهادة الإعدادية، وعبدالله 13 عاما، وشروق 8 أعوام، واستشهد تاركا إياهم ووالدته العجوز.

قال محمد أكبر أبناء الشهيد، إنه سعيد بإحياء ذكرى استشهاد والده في رمضان، وفي مسلسل بحجم "الاختيار"، مشيرا إلى أنه يتذكر أن والده قال له في آخر إجازة قبل الحادث بأسبوع "خلى بالك من أخواتك ملكش حد غير أمك"، ويوم الحادث اتصل عليه على التليفون لكنه لم يرد حتى أعلن استشهاده.