في 15 دقيقة.. اليابان توافق على أجهزة اختبار أسرع لفيروس كورونا

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء على أجهزة ومعدات اختبار يمكنها الكشف عن الفيروسات التاجية الجديدة في غضون 15 إلى 30 دقيقة، على أمل تحسين نظام الاختبار وسط تزايد الطلب على طريقة أبسط وأسرع.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الخطوة جاءت لأن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السائد حاليًا، أو PCR، يتطلب بضع ساعات على الأقل للحصول على نتيجة، ولأن هناك ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الاختبار في البلاد.

وقالت شركة فوجيربيو، منتج أدوات الاختبار، إنها تستطيع توريد 200.000 مجموعة أسبوعيًا، وستدرس زيادة الإنتاج إذا كان هناك طلب أكبر.

وفي اختبارات كشف الفيروسات، التي يشيع استخدامها لاختبار الأنفلونزا، يقوم الأطباء بإدخال مسحات في فتحة الأنف للمريض والحصول على النتائج في الموقع.

ويكشف الاختبار عن البروتينات الفريدة للفيروس ولا يحتاج إلى إجرائها في مختبرات مثل اختبار PCR ، والذي يتضمن تضخيم كميات صغيرة من تسلسلات الحمض النووي للفيروس.

في بعض الحالات، وينتظر المرضى أسبوعًا قبل تلقي نتيجة اختبار PCR. ولكن بما أن الاختبار الجديد يعتبر أقل حساسية للفيروس من اختبار PCR، فإن الأشخاص ذوي النتائج السلبية سيطلبون أيضًا الخضوع لاختبارات PCR لضمان الدقة.

ومن المتوقع استخدام طريقة الاختبار السريع لاختبار المرضى الذين يحتاجون إلى علاج فوري، وللتحقق من الإصابة داخل المؤسسات الطبية ودور التمريض.

ومن المتوقع أن يغطي نظام التأمين العام في اليابان الاختبار ولن يُطلب من المرضى دفع أي شيء من الجيب إذا خضعوا للاختبار وفقًا لنصيحة طبيبهم. كما بدأت اليابان بتوزيع الأدوية المضادة للفيروسات، التي طورتها شركة الأدوية الصيدلانية البيولوجية الأمريكية، على المستشفيات هذا الأسبوع لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض حادة من (كوفيد - 19).