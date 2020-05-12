الاختلاط العائلي.. محافظ الفيوم يكشف سبب زيادة إصابات كورونا

أرجع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الفيوم إلى الاختلاط العائلي، فالكثير من العائلات بالفيوم تخلط بعضها بعضًا، موضحًا أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الفيوم، كانت وسط العائلات.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الفرد الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى العائلة كافة، مؤكدًا أن أخطر شيء في فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، هو فترة الحضانة التي تستمر لمدة 14 يوماً، والتي يكون فيها الشخص مصاب ولا تظهر عليه أية أعراض.

وتابع: "يكون الوضع اخطر عندما لا يتبع المصاب إجراءات الوقاية".