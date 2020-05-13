مخرج "البرنس" يكشف سر تأثر المشاهدين بابنة "رضوان": بكاؤها كان حقيقيا

قال المخرج محمد سامي إن سر تألق الطفلة فريدة حسام بمسلسل "البرنس"، هو موهبتها وشطارتها في تأدية عملها أمام الكاميرا رغم صغر سنها، كما أن فريدة موهوبة جداً رغم أن دورها كان صعبًا للغاية، "أنا اخترتها عشان شاطرة جدًا، الكبار يشعرون بالرعب من الكاميرا فما بالك بالطفلة".

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن التعامل مع الأطفال يتطلب سياسة معينة خلال التمثيل، "أنا بحرص أن صوت فريق العمل مايكونش عالي فى مشاهد الأطفال حتى لا تنتابهم حالة من الخوف، صعب جداً أنك تاخد من أى طفلة تمثل أي مشاعر حال خوفها".

وأوضح أن بكاء الطفلة فريدة حسام، في مسلسل "البرنس"، والذي تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كان حقيقياً، "أنا تعمدت أني أبعد عنها والدتها، وعندما وجدت نفسها وسط الموقف ووالدتها غير موجودة خلف الكاميرا، ولا تعلم متى سنتوقف بكت بشكل حقيقي.. بكت لأنها لم تجد أمها أمامها".

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متوليا مسؤولية الجميع، والمسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونخبة من الفنانين.