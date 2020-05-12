الطفلة "مريم" تروي تفاصيل بكائها في "البرنس": كان حقيقي

روّت الطفلة فريدة حسام، التي تجسد دور "مريم" ابنة الفنان محمد رمضان فى أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض حصريا على شاشة dmc، ردّ فعل الفنان أحمد زاهر بعد تأدية مشهد البكاء، قائلة: "كنت بعيط بجد عشان ماما مكانتش معايا، بس مزعلتش منه، وقعد يبوسني في الآخر لما خلصنا قالي إحنا كنا بنمثل، مزعلتش وكنت عارفة إن ده تمثيل".

وأضافت فريدة، خلال حوارها مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّها تحب التمثيل وتتمنى أن تصبح ممثلة مشهورة: "بقلد كل الفنانين عشان بحبهم، خاصة ياسمين صبري".

وأشارت إلى أنّ أول ممثل التقت به في المسلسل هو محمد رمضان، "أول لما بيشوفني بيقولي يا برنسيسة"، موضحة أنّها شاهدت المسلسل بعد الانتهاء منه وتصويره: "ببقى فرحانة لما بشوف المسلسل، وبحفظ المشهد أنا وماما في 10 دقايق بحفظ المشهد، وبحب التمثيل عشان ماما بتحبه".