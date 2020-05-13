أبنية مطروح التعليمية: إنشاء مدرسة متميزة للغات بتكلفة 16 مليون جنيه

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية فرع مطروح عن الانتهاء من إنشاء مدرسة ابن سينا المتميزة للغات بمطروح بعدد 22 فصلا إجمالى تكلفة ١٦٩٠١٠٤٣ جنيها ويجرى حاليا تجهيز المدرسة بالتخت والمعامل والأثاث الإدارى لإستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد.

وقالت الهيئة ،اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إن المشروع تحت رعايه اللواء خالد شعيب واللواء مهندس يسرى عبد الله مدير الهيئه العامه للأبنيه التعليمية، وسيجرى إفتتاح المدرسة لدخولها الخدمة التعليمية مع بدايه العام الدراسى الجديد.

ويشرف على المشروع المهندس أحمد عتمان، ويجرى أعمال التجهيز من المهندسة ابتسام خضر ومتابعة المهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع مطروح.