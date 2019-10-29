الموافقة على توريد مقاعد لعددا من مدارس كفر الشيخ

في استجابة فورية للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قرر اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الثلاثاء، توريد 2890 مقعد لمدارس المرحلة الابتدائية، دعماً لصالح مدارس المرحلة الابتدائية أو التعليم الأساسي الاكثر احتياجاً.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، باختيار المدارس بعناية شديدة، طبقاً للأولى احتياجاً حيث أن التوزيع مقتصر علي المدارس الابتدائية ومدارس التعليم الأساسي الأكثر احتياجاً.

وأكد طه أن الاهتمام بقطاع التعليم من أولى أولويات المحافظة، لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعِ يستطيع النهوض بمستقبل الوطن، مقدماً خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على الاستجابة الفورية لصالح جودة العملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة.