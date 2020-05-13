محافظ البحر الأحمر: الغلق عامين عقوبة الفنادق غير الملتزمة بضوابط الوقاية من كورونا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الفنادق التي لن تلتزم بنسبة 100% بالضوابط التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25% بداية من منتصف مايو الجاري للوقاية من انتشار فيروس كورونا سيتم غلقها لمدة عامين مع سحب التراخيص منها "أحنا مش مستعجلين على الموضوع".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على الفنادق التي ستقدم لوزارتي السياحة والصحة طلب بالفحص قبيل الفتح أمام الزائرين سيتم فحص كافة إجراءاتها وإعطائها شهادة بهذا "لو كنت جاهز شهادتك موجودة من وزارتي الصحة والسياحة"، موضحا أنه وفي الفنادق لن يتم فتح نظام "الأوبن بوفية" أمام الزائرين كما كان مطبقا قبل ظهور كورونا حتى لا يحدث تجمع بين السائحين وحفاظا عليهم.

وأكد أن ما تقوم به محافظته من إجراءات تأتي في إطار إعادة تشغيل المنشآت الفندقية التي هي بحاجة إلى وقت كبير، مشيرا إلى أن غرفة السياحة التابعة لوزارة السياحة لم تصدر أية موافقات أو حجوزات تصل حتى لـ25%: "ناس كتير قالتلي مغطتش النسبة دي"، مشيرا إلى أن وزير السياحة أخبره بأنه وبسبب استقبال مدينة مرسى علم للعائدين من الخارج كحجر صحي أدى إلى اكتسابها شهرة كبرى بين المصريين: "جالي شكر من ناس كتير في فنادق ليست بالكبيرة".