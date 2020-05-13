"البحر الأحمر" عن تواضع استعدادات الحجر الصحي للقادمين من الخارج: تمت في 3 أيام

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن تجهيزات الدولة للمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج تمت خلال 3 أيام، ما أظهرها متواضعة بعض الشيء: "إحنا معملناش حاجة زيادة".

وأضافت "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ذهابه شخصيا لتوديع المصريين الخارجين من الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بمحافظته جاء للتأكد من الخدمات المقدمة إليهم: "شوفت حجات معجبتنيش على السوشيال ميديا"، موضحا أن ترحيب بعض المصريين الخارجين من الحجر الصحي يعبر عن كونهم مصريين حقيقيين يفخرون بما تقدمه دولتهم: "مصريين حقيقيين".

وأكد أن المصريين الـ150 العائدين من السعودية والذين تم إعادتهم إلى منازلهم وقت الظهيرة جميع حالاتهم سلبية طوال فترة الحجر الصحي: "كله وصل بالسلامة، وفبيته من وقت الظهر".