الإبراشي ناعيا إبراهيم نصر: رحل عملاق المقالب التي لا تُهين البشر

نعى الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان الراحل إبراهيم نصر، واصفًا إياه بـ"أحد عملاقة برامج المقالب التي لا تهين أحد"، "فيه مقالب تهين وتدبح وتحولت حفلات للإهانات لكن إبراهيم نصر كان يفعل المقالب لكى يختبر عفوية وتلقائية البشر.. رحمه الله"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "الإبراشي"، أن إبراهيم نصر واحد من أهم الذين مقدمي كوميديا المقالب وكان وجبة يومية في رمضان كل عام، "ربنا يرحمه فإبراهيم نصر، كان رائعا"، مؤكدًا أن الراحل سيظل باقيا بما قدمه من كوميديا ومقالب تعتمد على العفوية والتلقائية أدخلت السرور على البشر وأضحكتهم ولم يعمل على إهانتهم.

وعرض برنامج "التاسعة"، تقريرا مصورا، يتضمن أهم المحطات في حياة الراحل إبراهيم نصر، وسيرته الفنية، وكان إبراهيم نصر قد وافته المنية بمنزله فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وشيع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.