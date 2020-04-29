الإبراشي: استهانة المصريين أدت لزيادة أعداد المصابين بكورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الجميع شاهد مصير الدول التي تهاونت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تفشى فيها الفيروس القاتل، وتابعنا المشاهد القاسية والمأساوية التي لا نريد أن نصل إليها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الاستهانة في مصر أدى إلى زيادة أعداد الإصابات، وعلى الجميع التنبه لذلك، وأخذ الاحتياط اللازم، واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.

وعرض تقريرا مصورا عن الخسائر البشرية الضخمة التي تسبب بها الفيروس الفتاك، حول العالم، والقرارات التي اتبعتها الدول الكبرى التي تفشي بها الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن الدول التي تشهد تفشي جائحة كورونا، جعلتها تطلق خطة التعايش مع الموت لتستمر الحياة.