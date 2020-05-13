تعاني من أمراض مزمنة.. رحلة تعافي"نجفة" أقدم مصابة كورونا في قها للعزل

مع نهايات مارس الماضي، ومنذ أن بدأت مستشفى قها للعزل استقبال حالات مصابي فيروس كورونا المستجد، كانت الحاجة "نجفة"، البالغة من العمر 58 عاما، من أوائل الحالات الوافدة على المستشفى، جاءت من محل إقامتها بمحافظة المنوفية بعد التأكد من إيجابية العينة الخاصة بها، بحالة شبه مستقرة في البداية، لكن تعرضت بعدها لتدهور انتقلت على أثره للعناية المركزة، قضت فيها أكثر من 20 يوما، حتى تعافت تماما قبل يومين، وباتت تعرف بين الأطباء والممرضين بـ"أقدم مريضة في المستشفى".

تعاني السيدة الخمسينية، التي تسببت في نقل العدوى لعدد من أفراد عائلتها بالمنوفية، من أمراض مزمنة كالضغط والسكر، لكن كانت حالتها مستقرة في البداية، وبحسب قول الدكتور إسلام العربي، طبيب أمراض النساء بمستشفى قها للعزل لـ"الوطن" اضطربت حالتها قليلا بعد دخول المستشفى بأيام، وتحولت إلى العناية المركزة لوضعها على جهاز التنفس الصناعي وبقائها تحت الملاحظة من الأطباء والتمريض.

قضت أكثر من 20 يوما بالعناية المركزة حتى استقرت حالتها

أكثر من 20 يوما مكثت فيهم أقدم مصابة كورونا بمستشفى قها داخل غرفة العناية المركزة وتحت جهاز التنفس الصناعي، توالى على متابعة حالتها عدد كبير من الأطباء الوافدين على دفعات للعمل في العزل، وبحسب قول الدكتور محمد حشيش، أستاذ باطنة عامة بـ"قها" وأحد الأطباء المتابعين لحالة السيدة الخمسينية لـ"الوطن" بدأت حالتها تتحسن تدريجيا قبل خروجها من العناية المركزة حتى أمر الأطباء بنقلها مرة أخرى إلى غرفة عادية مع ملاحظة حالتها.

بعد أيام من خروجها من العناية المركزة، الأسبوع الماضي، ظلت عينة المسحة الخاصة بالحاجة نجفة إيجابية، وهو ما دفع الأطباء إلى عدم إقرار خروجها إلا بعد أن أجرت مسحتين سلبيتي النتيجة، وخرجت الأحد الموافق 10 مايو الجاري بعد أن عاصرت الطواقم الطبية الأربعة التي توالت على المستشفى منذ بداية الأزمة، وحصلت على لقب "أقدم مصابة بالمستشفى".