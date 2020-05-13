مدن جامعة الأزهر تستقبل الفوج السادس للعالقين العائدين من الخارج

استقبلت قيادات جامعة الأزهر، وفود العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي بمدن الجامعة بمدينة نصر.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة التحية لضيوف الأزهر، مؤكدا أن الجامعة بكل مقوماتها وفي حدود إمكانياتها لن تدخر جهدا في تهيئة المناخ الملائم للإقامة، وأن هذا توقيت يجب أن يتكاتف فيه الجميع لتمر الجائحة بسلام. وأهدى للعائدين من الخارج هدايا تذكارية تقديرا لمكانتهم لدي الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات، وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة، أنه تم توفير بوابات تعقيم لمدن الإقامة وأطقم طبية جاهزة للتعامل مع أي مرض أو عارض صحي طارئ، وأن أعضاء هيئة التدريس بطب الأزهر وأطباء الإدارة الطبية وأطقم التمريض يضحون بأرواحهم خلال هذه الأيام لإنقاذ غيرهم، ويضربون أروع الأمثلة في الإخلاص في العمل داخل المدن والمستشفيات.

كما قدم الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى ومنسق بيت العائلة، التحية للضيوف مؤكدا أن مدن جامعة الأزهر تفتح أبوابها لاستضافة كافة أطياف الشعب المصري دون تفرقة بين جنس أودين، فالمدينة تعبر عن أسمى معاني الأخوة الإنسانية.

وأضاف الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات - حسب بيان المركز الإعلامي - أنه تم تسكين جميع مباني مدن البنات ويجري الآن تجهيز مبنى رابعة للإسكان الخارجي للاستفادة منه في الأيام القادمة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.