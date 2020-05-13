ارتفاع عدد وفيات كورونا بين الأطباء في إزمير التركية

توفي الدكتور غالب بركان دينجيل أوغلو، استشاري أمراض الباطنة في إزمير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد توفي قبله ثلاثة من الأطباء بالفيروس في وقت سابق.

كانت غرفة ونقابة الأطباء في إزمير قد أعلنت عن وفاة الدكتور غالب بركان دينجيل أوغلو استشاري أمراض الباطنة المتقاعد وأحد مسؤولي وزارة الصحة التركية في إزمير، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت غرفة الأطباء في إزمير قد أعلنت في وقت سابق وفاة الدكتور نهاد دايانيقلي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة إيجة والبالغ من العمر 70 عامًا، بالإضافة إلى وفاة الدكتور محرم إيديز وأخيه الدكتور نوري إيديز متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت غرفة الأطباء في إزمير قد أعلنت إصابة 484 من العاملين في المجال الطبي والصحي في إزمير بفيروس كورونا.