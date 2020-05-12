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محمود مسلم

"بعد خراب مالطا" وزيادة عدد وفيات كورونا.. تركيا تلاحق مافيا الكمامات

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الوطن
11:22 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
الكمامات الطبية

الكمامات الطبية

أعلنت هيئة المنافسة في تركيا أنها بدأت تحقيقاً في زيادة أسعار الكمامات الطبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وورد في بيان الهيئة أنه تم البحث والتحقيق مع 10 شركات.

وأشار مجلس المنافسة، الذي درس سياسة التسعير للكيانات المشاركة في إنتاج وبيع الأقنعة الطبية والوقائية والنسيج خلال وباء COVID-19، إلى أن الزيادة غير الطبيعية في أسعار الأقنعة (زيادة بنسبة 600-700%) تشير إلى تلاعب غير مسبوق في الأسواق، وتشير أيضا إلى انعدام المنافسة الشريفة وهو ما دعا الهيئة لبدأ تحقيق برقم 4054 بشأن حماية المنافسة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا 141 ألفا، وعدد الوفيات 3894 شخصا.