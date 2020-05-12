"بعد خراب مالطا" وزيادة عدد وفيات كورونا.. تركيا تلاحق مافيا الكمامات

أعلنت هيئة المنافسة في تركيا أنها بدأت تحقيقاً في زيادة أسعار الكمامات الطبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وورد في بيان الهيئة أنه تم البحث والتحقيق مع 10 شركات.

وأشار مجلس المنافسة، الذي درس سياسة التسعير للكيانات المشاركة في إنتاج وبيع الأقنعة الطبية والوقائية والنسيج خلال وباء COVID-19، إلى أن الزيادة غير الطبيعية في أسعار الأقنعة (زيادة بنسبة 600-700%) تشير إلى تلاعب غير مسبوق في الأسواق، وتشير أيضا إلى انعدام المنافسة الشريفة وهو ما دعا الهيئة لبدأ تحقيق برقم 4054 بشأن حماية المنافسة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا 141 ألفا، وعدد الوفيات 3894 شخصا.