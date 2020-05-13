سلوى عثمان: لو عندي عيال زي اللي في "البرنس" كنت جبت أجلهم

ردت الفنانة سلوي عثمان، على سؤال خلال حوارها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن أي دور أقرب لها في شخصياتها قائلة إنه دور سميحة في مسلسل "البرنس".

وأضافت: "لو دول عيالي في الحقيقة كنت لطشتهم لما جبت أجلهم وأموتهم في إيدي، ولو كنت خلفت وعملوا حاجة غلط ومصرين عليها كنت موتهم، أنا مبحبش الغلط وكنت هبقى حازمة معاهم".

وأضافت عثمان، أن "كل أم بتتمني دائما أولادهم يكونوا أحسن منها، ولو في الواقع مكنتش هصدق إنهم يعملوا كده، وكل دور عملته في حتة مني ومن إحساس الأمومة اللي معشتوش حقيقي، بعيشة في الشغل والأدوار".

وعن تأديتها دور الأم بشكل جيد قالت "علشان خاطر أنا ماعنديش ولاد فبطلّع الأمومة اللي جوايا، وبعدين الستات كلهم اللي خلفت ومخلفتش عندها إحساس بالأمومة أكيد، لأن الست غالبا بتكون حنينة، وحتى لو حازمة فجواها حنينة برده، لأن في فرق بين الحزم والقسوة".

وتابعت "ماما كانت ست حازمة جدا بس كمان عاطفية وبتحبنا، وحازمة في الغلط، الشبشب طار عندنا كتير لأنه السلاح الرسمي بتاع أي أم، وشخصية ماما أثرت فيا كتير، ودايما الأم هي اللي بتربي أكتر من الأب اللي دايما في الشغل".