العمري: حظر الأسماء المستعارة لحماية الملكية الفكرية ومحاسبة المخالفين

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الذي أصدره المجلس بمنع استخدام الأسماء المستعارة دون إذن كتابي من المجلس، يأتي لحماية حقوق الملكية الفكرية في المقام الأول، ومن ناحية أخرى يسهل محاسبة كل من يخرج عن الأكواد والمعايير ويكتب باسم مستعار.

ولفت وكيل الأعلى للإعلام في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه إذا تمت سرقة أي عمل صحفي أو فني أنتجه شخص باسم مستعار دون الحصول على موافقة المجلس فإنه يصعب الحصول له على حقه، أو محاسبة من تعدى على حقوق الملكية الفكرية للعمل.

وتابع العمري "يجب أن يحصل من يرغب في استخدام اسم مستعار على موافقة المجلس أسوة بالأعمال الفنية التي تقيد بلجنة حماية الملكية الفكرية، حتى إذا استولى أحد على منتجه فيكون قد أثبت حق ملكيته الفكرية".

وكان المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارا بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية، بعدم نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مُستعارة، إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمن مدة استخدام الاسم المُستعار، والغرض من استخدامه، وبيانات مستخدمه.

كما نص القرار الذي أعلنه المجلس، ونشر في جريدة الوقائع المصرية أمس، على أنّه "وفي جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها بهذا البند، إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المُستعار".

ونص القرار أيضا على إضافة هذا الضابط إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.