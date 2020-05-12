لا يجوز إعفاءه.. الأعلى للإعلام يصدر لوائح جديدة بشأن أمينه العام

أصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بتعديل لائحة الموارد البشرية للمجلس، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإضافة مادة للائحة الموارد البشرية للمجلس الأعلى للإعلام.

ونصت المادة على أن "يُعين الأمين العام، وتحدد معاملته المالية بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتكون مدة شغله للمنصب هي ذات مدة المجلس الذي اختاره دون التقيد بسن الإحالة للمعاش، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه أثناء هذه المدة إلا للمصلحة العامة التي يُقدرها المجلس، وبقرار مسبب".

كما نصّت المادة الثانية من القرار، على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونشر اليوم في الوقائع علما بأنّه قد صدر بتاريخ 22 أبريل الماضي.

ويشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور عصام فرج، الذي اختاره المجلس خلال اجتماعه في 21 أغسطس من العام الماضي، خلفا لأحمد سليم الذي أُلقي القبض عليه لاتهامه في قضية رشوة.

وكان فرج شغل منصب وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، قبل تقلده منصب أمين الأعلى للإعلام، وهو أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشغل كذلك منصب وكيل الوزارة بالمجلس الأعلى للصحافة، وعضو شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وحصل الدكتور عصام فرج على ماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير امتياز، ودكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996 بمرتبة الشرف الأولى، ثم شغل مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للصحافة منذ إنشائه عام 1981، وأمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة منذ عام 1990.