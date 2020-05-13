عاجل.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 290 ألف حالة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 290 ألف حالة، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن بعض العلاجات حدت على ما يبدو من وطأة فيروس كورونا، أو فترة حضانته، وأنها تركز على معرفة المزيد عن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج المرجوة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا، أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "لدينا بالفعل بيانات إيجابية محتملة، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة"، معربة عن حذرها في ما يتعلق بتوقعات التوصل إلى لقاح، وقالت إن "هذا النوع من الفيروسات محير جدا، ومن الصعب إنتاج لقاحات له".

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل ضد "كوفيد 19"، عدد منها في مراحل التجارب السريرية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في أبريل أن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.

من جهتها، قالت شركة "جيلياد ساينسز" إن عقارها "رمديسفير" المضاد للفيروسات ساعد في تحسن المصابين بكورونا.