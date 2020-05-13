الحلقة الـ19 من مسلسل النهاية.. عزيز يتعاون مع الأمن لمنع حرب قادمة

بدأ المشهد الأول من الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل النهاية بفلاش باك لحقيقة شخصية الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، كونه روبوت استطاع الهرب من رجال الأمن، وتاريخ تأجيره للمخزن وللمحل وبداية عمله في قطع الغيار، وكيف تعرف على سعادة وعمله معه ومن خلال الحوار مع "يسر" نتعرف أنه قد تم حرب ضد الروبوتات وتم القضاء عليها بعد أن أثبتت تأثيرها السلبي على حياة البشر.

ثم يأتي مشهد إنهاء الحلقة السابقة بمواجهة السيد مؤنس "أحمد وفيق" للريس عزيز "عمرو عبد الجليل" بجرائمه ويكشف عن حقيقته كونه إنسانا آليا وليس بشريا، ويحاول إقناع السيد مؤنس ويؤكد له أنه لا يؤذى أحدا وأنه عاش لفترات طويلة يحاول مساعدة الآخرين، وطلب منه أن يتركه ليحقق هدفه بإنقاذ البشرية من حرب محققة.

ويأتي الروبوت زين لتقول له صباح أن مراد المحروقي سرق بطاقات الذاكرة التي يوجد عليها وعي مهندسي شركة إنرجي كو، بالإضافة إلى عقول الروبوتات التي يصنعها وأنها ضربت وفقدت الوعي من قبل مجهولين سرقوا ما تطلق عليهم أولادها فيتوجه الروبوت زين لمراد المحروقي "محمد لطفى"، ويسأله عن العقول التى تم سرقتها لكنه ينكر.

وبينما زين محاصر في الواحة من رجال الأمن ومسئولي الشركة التي يعمل بها، يحاول فك شفرات رسالة أرسلان له، تأتي الفنانة سارة عادل لتأخذه إلى مكان إلتقاءه بأرسلان محاولين اكتشاف القاتل.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.