طفل مصري يعيش بأمريكا يتخذ الشهيد المنسي مثلا أعلى ويكره التكفيريين

أذاعت الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، فيديو لطفل مصري يدعى "آدم" يعيش في أمريكا، وظهر أثناء الفيديو وهو يلعب بدبابة ويرتدي الزي العسكري، وهو يردد كلمة "منسي" أكثر من مرة.

وقال نزار محمود كامل والد الطفل آدم، إن نجله يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات ونصف، لافتا إلى أنه حريص أن يجعل طفله مرتبطا بمصر "حتى لو من خلال الصور والرموز التي تربينا عليها.

وتابع "كنا نشاهد مسلسل "الاختيار" وكان ابني يلاحظ أحداث المسلسل، وعند سؤاله عن اللعبة قال إنها تشبه "منسي"، فهو يتخذه مثله الأعلى، ويريد أن يعرف عن مصر المزيد". وأكد، أن مسلسل "الاختيار" أثر فيه بشكل كبير وربطه بمصر لأنه سيعود لها في يوم من الأيام.

وقالت والدة الطفل آدم، إن ابنها يحب الجيش المصري كثيرا ويعرف الكثير عنه ويعشق الشهيد أحمد المنسي بشكل كبير ويكره الإرهابيين، مشيرة إلى "أننا نحاول زرع فيه القيم الجيدة، وأن المسلسل أثر فيه بطريقة غريبة وساعد في القيم التي تغرس في الأطفال، ومعرفة التضحيات التي يقدمها الجيش والشرطة، وأن يفهموا معنى الوطن والأشخاص الجيدة وأعداء الوطن".

وأوضحت، أنه أثناء متابعته للمسلسل بعد انتهاء الحلقة يتوجه لها بالكثير من الأسئلة، وعند مشاهدته للتكفيريين أثناء ضرب العساكر والضباط يصرخ "هذا خاطئ"، وأنه يتابع المسلسل بشكل يومي، ويطلق على المسلسل "منسي" وليس الاختيار.