احتفالات بتعافي 17 من كورونا في الدقهلية وتحول نتائج 22 إلى سلبي

احتفل الفريق الطبي بالمدينة الجامعية بالمنصورة الليلة، بتعافي 11 حالة جديدة بعد أن أظهرت نتائج تحاليلهم الأخيرة سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتبادل الأطباء والمرضى التهنئة بسلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه في نفس وقت تعافي 11 مريضا في المدينة الجامعية وتحويل نتائج 22 حالة من إيجابيه إلى سلبية، كانت مستشفى العزل بتمي الأمديد تعلن عن خروج 6 حالات لتحسن حالتهم، وتبادل المرضى التهاني مع الفرق الطبية الذين هنأوهم بالشفاء والتعافي والعودة لذويهم وتمنوا للجميع سرعة الشفاء.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن الفريق الطبي يعيش أوقات أكثر من رائعة عندما يرى مريض يتعافى، ويرون أمام أعينهم نتيجة جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل.

وأكد مكي "نعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما في وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء، داعيا السلامة للجميع والتعافي وأن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء وتعود الحياه بأرض مصر لسابق عهدها".