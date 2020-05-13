من الصفر حتى الـ10 آلاف حالة.. رحلة كورونا في مصر خلال 3 أشهر

تخطت مصر حاجز الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، بعد حوالي 3 أشهر من دخول الوباء إلى الأراضي المصرية.

وشهدت الـ 3 أشهر الأخيرة تغيرات عديدة في أرقام الإصابات وانتشار الفيروس، إذ بدأت معدلات انتشاره بطيئة قبل أن تتسارع، حتى اقترب المعدل اليومي من 500 حالة.

14 فبراير.. أول إصابة بكورونا في مصر

شهد يوم 14 فبراير الماضي، الإعلان الرسمي عن ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل مصر، بعد تأكد إصابة صيني يعمل بشركة داخل أحد المولات الشهيرة، وتم نقله إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في محافظة مرسى مطروح، قبل أن يعلن تعافيه يوم 28 من الشهر نفسه.

2 مارس.. ثاني حالات كورونا في مصر

بعد مرور أيام من إعلان تعافي أول حالة في مصر، تم اكتشاف إصابة خبير كندي يعمل بإحدى شركات البترول بكورونا، لينقل إلى الحجر الصحي، ويوضع موقع شركة البترول التي يعمل بها في سيوة تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

6 مارس.. أول اكتشاف جماعي لحالات كورونا

وفي السادس من شهر مارس الماضي، تم اكتشاف أكثر من حالة كورونا في مصر لأول مرة، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية، اكتشاف 12 إصابة جديدة دفعة واحدة على متن باخرة نيلية قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

14 مارس.. الإصابات تتخطى حاجز المائة

بعد شهر واحد من اكتشاف الحالة الأولى، تخطت مصر حاجز المائة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإصابات في مصر إلى 110 حالات، بعد ظهور 17 حالة جديدة.

4 أبريل.. مصر تتخطى حاجز الألف إصابة

في الرابع من إبريل الجاري، سجلت مصر 85 حالة إصابة جديدة، لتكسر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 1070 حالة.

12 أبريل.. تخطي حاجز الألفين

بعد غضون 8 أيام من تخطي مصر لحاجز الألف إصابة، تخطت مصر حاجز 2000 إصابة بفيروس كورونا في 12 أبريل، بعدما تم تسجيل 126 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي 2065 حالة.

18 أبريل.. تخطي حاجز الـ3000

بعدها بـ6 أيام، تخطت مصر حاجز الـ3000 إصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن في 18 أبريل عن تسجيل 188 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي هو 3032 حالة.

24 أبريل.. تخطي حاجز الـ4000

6 أيام أخرى كانت كفيلة بتسجيل 1000 إصابة جديدة، لتتخطى مصر حاجز الـ4000 إصابة، حيث أعلن يومها عن تسجيل 201 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 4092 حالة.

28 أبريل.. تخطي حاجز الـ5000

4 أيام كانت الفارق بين تخطي حاجز الـ4000، وتخطي حاجز الـ5000، إذ أعلنت وزارة الصحة في 28 أبريل، تسجيل 260 حالة، ليصبح الإجمالي 5042.

2 مايو.. تخطي حاجز الـ6000

بعد 4 أيام أخرى، تخطت مصر حاجز الـ6000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان في 2 مايو عن تسجيل 298 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 6193 حالة.

5 مايو.. تخطي حاجز الـ7000

3 أيام كانت المدة التي قفزت خلالها الأعداد لتتخطى حاجز الـ7000 إصابة، بعدما أعلن في 5 مايو عن تسجيل 388 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 7201 إصابة.

8 مايو.. تخطي حاجز الـ 8000

3 أيام أخرى وأعلنت مصر عن تخطي حاجز الـ8000 إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 495 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي 8476 إصابة.

10 مايو.. تخطي حاجز الـ9000

بعد يومين، قفزت أعداد الحالات في مصر لتتخطى حاجز الـ9000 إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، وذلك عقب تسجيل 436 حالة جديدة، أصبح الإجمالي على أثرها 9400 حالة.

12 مايو: تخطي حاجز الـ10000

وأخيرًا، أمس الثلاثاء، ارتفعت أعداد الحالات في مصر لتتخطى حاجز الـ10000 حالة، بعد تسجيل 347 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي 10093 حالة.