قدمت استجوابا لوزيرة الصحة.. أشهر مواقف النائبة شيرين فراج قبل إصابتها بكورونا

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد وحجزها بالفعل في مستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية تحاليلها.

وترصد "الوطن" في السطور الآتية أبرز المواقف والأدوات الرقابية التي تقدمت بها النائبة خلال الفترة الماضية كالتالي: