قدمت استجوابا لوزيرة الصحة.. أشهر مواقف النائبة شيرين فراج قبل إصابتها بكورونا
كتب:
محمد طارق
09:23 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد وحجزها بالفعل في مستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية تحاليلها.
وترصد "الوطن" في السطور الآتية أبرز المواقف والأدوات الرقابية التي تقدمت بها النائبة خلال الفترة الماضية كالتالي:
- هي أستاذ الهندسة الطبية وعضو مجلس النواب وتقدمت برؤية مع بداية أزمة فيروس كورونا بشأن تأهيل المصانع لإنتاج أجهزة تنفس صناعي وطالبت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالبدء في هذه الصناعة.
- تقدمت باستجواب ضد وزيرة البيئة حول التقصير من الوزيرة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على "مقالب القمامة" ومحارق النفايات والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة.
- وجهت استجوابا لوزيرة الصحة بسبب وفاة 15 مواطنا مصريا بمستشفى حميات بني سويف يخضعون إلى غسيل كلوي، بسبب إهمال وزارة الصحة في إجراءات مكافحة انتقال العدوى، على حسب ما جاء بالاستجواب.
- تقدمت في 7 مايو الماضي باقتراح برغبة بشأن إسقاط مجموع درجات هذا العام من المجموع التراكمي لطلبة كليات الطب.